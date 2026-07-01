Kütahya'da kesinleşmiş 57 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kütahya'da, hakkında "karşılıksız çek vermek" suçundan kesinleşmiş 57 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "karşılıksız çek vermek" suçundan 57 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Hasan G'nin (43) Fuat Paşa Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışmada yakalanan Hasan G, emniyetteki işlemlerin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Firari hükümlünün, "karşılıksız çek verme" suçundan 66, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da 1 kaydının bulunduğu öğrenildi.

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