Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da kesinleşmiş 57 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kütahya'da kesinleşmiş 57 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kütahya'da, hakkında "karşılıksız çek vermek" suçundan kesinleşmiş 57 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 19:01 Güncelleme:
        Kütahya'da kesinleşmiş 57 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kütahya'da, hakkında "karşılıksız çek vermek" suçundan kesinleşmiş 57 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "karşılıksız çek vermek" suçundan 57 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Hasan G'nin (43) Fuat Paşa Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

        Ekiplerin yaptığı çalışmada yakalanan Hasan G, emniyetteki işlemlerin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

        Firari hükümlünün, "karşılıksız çek verme" suçundan 66, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da 1 kaydının bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Büyükada'da korkutan yangın
        Büyükada'da korkutan yangın
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Yardım çığlığı kamerada
        Yardım çığlığı kamerada
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bugün Ne Oldu? 1 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Temmuz 2026 haberleri
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!

        Benzer Haberler

        Kütahya'da vatandaşlara aşure ikram edildi
        Kütahya'da vatandaşlara aşure ikram edildi
        Emet MYO'da müdür yardımcılığı görevine atama
        Emet MYO'da müdür yardımcılığı görevine atama
        Emet'te sene sonu müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirildi
        Emet'te sene sonu müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirildi
        Kütahya'da atları motosikletine bağlayarak ilerleyen sürücü kameraya yansıd...
        Kütahya'da atları motosikletine bağlayarak ilerleyen sürücü kameraya yansıd...
        Kütahya'da kültür varlıklarının korunmasına yönelik katkı payı talepleri de...
        Kütahya'da kültür varlıklarının korunmasına yönelik katkı payı talepleri de...
        Kütahya Belediyespor, Kuraş Türkiye Şampiyonası'ndan 2 madalyayla döndü
        Kütahya Belediyespor, Kuraş Türkiye Şampiyonası'ndan 2 madalyayla döndü