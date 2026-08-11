Kütahya'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ölen Kıbrıs gazisinin cenazesi defnedildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, dün kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ali Hikmet Altan'ın cenazesi toprağa verildi.

Altan'ın (73) Türk bayrağına sarılı naaşı ilçeye bağlı Aliköy'de cenaze töreninin düzenleneceği camiye getirildi.

Törene, Altan'ın yakınları ile Tavşanlı Kaymakam Vekili ve Domaniç Kaymakamı Yenidünya, Kütahya Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Bayar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Baki Dinçer, Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı personeli, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü İrfan Açık tarafından kıldırılan namazın ardından Altan'ın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

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Altan, dün Tavşanlı ilçesine bağlı Aliköy'de kullandığı 43 UC 397 plakalı traktörün geri manevra yaptığı sırada devrilmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Tavşanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.