Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği yapıldı

        Kütahya'da Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği yapıldı

        Kütahya'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Kütahya'da Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği yapıldı

        Kütahya'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu programı gerçekleştirildi.

        Zafer Meydanı’ndaki programa Vali Musa Işın, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür, İl Müftüsü İrfan Açık, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, kurum amirleri, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı.

        Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Musa Işın, çocukların milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        Ailelerin bu konuda üstlendiği sorumluluğa dikkati çeken Işın, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızın iyi bir insan, vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmesi için onları kendi kültürümüz, inancımız ve değerlerimiz doğrultusunda yetiştirmeliyiz."

        İl Müftüsü İrfan Açık, programa katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.

        Program kapsamında kurulan hayır çarşısını da ziyaret eden Vali Işın ve beraberindekiler, kurslarda hazırlanan ürünleri inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında vuran savcıya istenen ceza belli oldu
        İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında vuran savcıya istenen ceza belli oldu
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Yemek cinayetle bitti! Karı koca tutuklandı!
        Yemek cinayetle bitti! Karı koca tutuklandı!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Yabancı uyruklu 3 çekirge avcısına 2.1 milyon TL ceza!
        Yabancı uyruklu 3 çekirge avcısına 2.1 milyon TL ceza!
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kütahya'da öğrencilerin başlattığı "Engel olma destek ol" projesi ilgi görd...
        Kütahya'da öğrencilerin başlattığı "Engel olma destek ol" projesi ilgi görd...
        Hisarcık MYO bahar yarıyılı sonu motivasyon konseri düzenlendi
        Hisarcık MYO bahar yarıyılı sonu motivasyon konseri düzenlendi
        Emet MYO'da mezunlar buluşması
        Emet MYO'da mezunlar buluşması
        Kütahya'da 17 bin kişi sağlıklı yaşam programlarına katıldı
        Kütahya'da 17 bin kişi sağlıklı yaşam programlarına katıldı
        Kütahya'da servis araçlarının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kütahya'da servis araçlarının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Yeşil ve dijital dönüşümün yol haritası Tavşanlı'da çizildi Yeşil ve Dijita...
        Yeşil ve dijital dönüşümün yol haritası Tavşanlı'da çizildi Yeşil ve Dijita...