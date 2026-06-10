Kütahya'da Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği yapıldı

Kütahya'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu programı gerçekleştirildi.



Zafer Meydanı’ndaki programa Vali Musa Işın, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür, İl Müftüsü İrfan Açık, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, kurum amirleri, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı.



Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Musa Işın, çocukların milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.



Ailelerin bu konuda üstlendiği sorumluluğa dikkati çeken Işın, şunları kaydetti:



"Çocuklarımızın iyi bir insan, vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmesi için onları kendi kültürümüz, inancımız ve değerlerimiz doğrultusunda yetiştirmeliyiz."



İl Müftüsü İrfan Açık, programa katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.



Program kapsamında kurulan hayır çarşısını da ziyaret eden Vali Işın ve beraberindekiler, kurslarda hazırlanan ürünleri inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



