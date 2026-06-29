Kütahya'da liftten düşen otomobilin altında kalan tamirci öldü
Kütahya'nın Simav ilçesinde bir tamirci, lifte alınan otomobilin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Simav ilçesinde bir tamirci, lifte alınan otomobilin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kekliktepe Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde kendine ait oto tamirhanesini işleten 41 yaşındaki Mehmet Karaman, arızalı bir otomobili tamir için lifte alarak yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırdı.
Bu sırada liftin üstündeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle Karaman'ın üzerine düştü.
Durumu fark eden çevredeki esnaf, kriko ile Karaman'ı otomobilin altından çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine ağır yaralı halde kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Karaman, doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı.
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