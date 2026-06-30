Kütahya'da motosiklet kazasında yaralanan genç hastanede öldü
Kütahya'da 24 Haziran'da meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kütahya'da 24 Haziran'da meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Hezar Dinari Kültür Merkezi önündeki yol ayrımında 43 AEP 882 plakalı motosikletiyle 24 Haziran'da refüje çarpan Alihan Yenikaya, kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yenikaya'nın cenazesinin ikindi vakti Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.