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        Kütahya'da otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 19:31 Güncelleme:
        Kütahya'da otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Tavşanlı-Tunçbilek kara yolunun Ekmekçi Dede mevkisinde, K.A.C. idaresindeki 26 ADD 495 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen R.Y. yönetimindeki 06 GD 9647 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan ve yaralanan sürücü K.A.C. ile Y.T, D.A. ve A.T, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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