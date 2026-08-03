Kütahya'da otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Tavşanlı-Tunçbilek kara yolunun Ekmekçi Dede mevkisinde, K.A.C. idaresindeki 26 ADD 495 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen R.Y. yönetimindeki 06 GD 9647 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Otomobilde sıkışan ve yaralanan sürücü K.A.C. ile Y.T, D.A. ve A.T, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.







