        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        Kütahya’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.


        Kaza, Akkent Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.G. yönetimindeki 33 AHL 538 plakalı otomobil, çift şeritli yolda U dönüşü yaptığı sırada S.A. idaresindeki 43 ADK 964 plakalı motosiklet ile çarpıştı.


        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken sürücü ile yolcu yola savruldu.


        Kazada motosiklet sürücüsü S.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Y.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


        Polis ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü S.A.’nın 17 yaşında olduğu tespit edildi.


        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
