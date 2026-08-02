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        Kütahya'da rahvan atlar, Türkiye Şampiyonası'na katılmak için yarıştı

        Kütahya'da geleneksel hale gelen rahvan at yarışlarına 43 şehirden katılan 130 at, Türkiye Şampiyonası için mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 18:32 Güncelleme:
        Kütahya'da rahvan atlar, Türkiye Şampiyonası'na katılmak için yarıştı

        Kütahya'da geleneksel hale gelen rahvan at yarışlarına 43 şehirden katılan 130 at, Türkiye Şampiyonası için mücadele etti.

        Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle, Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen yarışlar, "İthal A" "Baş", "Baş altı", "Büyük orta", "Küçük orta", "Deste", "4'lü" ve "3'lü" taylar kategorilerinde yapıldı.

        Organizasyona 43 şehirden getirilen 130 at, dereceye girebilmek için yarıştı.

        Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, birçok ilden katılım olan yarışların büyük ilgi gördüğünü söyledi.


        Çeyrek asırdır rahvan at yarışlarını düzenlediklerini belirten Babanoğlu, "Türkiye'nin en prestijli at yarışlarından birini yapıyoruz. Amacımız ata sporunu sevdirmek ve yaşatmak. Bu yarışlarla aynı zamanda Kütahya'mıza bir hizmet vermek istiyoruz. 43 ilden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Burada derece alan atlarımız, Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak." dedi.

        Babanoğlu, dereceye giren at sahiplerine para ödülü, Türk bayrağı ve kupa takdim edildiğini sözlerine ekledi.

        Yarışmalarda "İthal A" kategorisinde Mustafa Özmen'in "Paris" isimli atı, "Baş" kategorisinde Ali Osman Kızmaz'ın "Reis" isimli atı, "Baş altı" kategorisinde Mustafa Özmen'in "Uzunağa" isimli atı, "Büyük orta" kategorisinde Mustafa Candan'ın "Ferman" isimli atı, "Küçük orta" kategorisinde Alpata Orman Ürünleri firmasına ait "Kafkas" isimli at, "Deste" kategorisinde Emre Akyel'in "Canavar" isimli atı, "4'lü tay" kategorisinde Yasin Sönmez'in "Yaman" isimli atı ve "3'lü tay" kategorisinde Hüseyin Candilek'in "Klopatra" isimli atı birinci oldu.


        Yarışmada dereceye giren atlar, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.


        Organizasyonun sonunda dereceye giren atların sahiplerine kupa ve ödülleri takdim edildi.

        Yarışları Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ortaçlı, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve çok sayıda vatandaş izledi.

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