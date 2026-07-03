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        Kütahya'da servis işletmecisi silahlı saldırıda yaralandı

        Kütahya'da silahlı saldırıda yaralanan servis işletmecisi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 19:34 Güncelleme:
        Kütahya'da servis işletmecisi silahlı saldırıda yaralandı

        Kütahya'da silahlı saldırıda yaralanan servis işletmecisi hastaneye kaldırıldı.

        Dumlupınar Mahallesi'nde yürüyen servis işletmecisi R.Ö'nün (45) yanına motosikletle yaklaşan henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, tabancayla 4 el ateş etti.

        Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan R.Ö, arkadaşı tarafından araçla özel bir hastaneye götürüldü.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Olay yerinde yapılan incelemede, açılan ateş sonucu mermilerin yakında bulunan bir kolejin güvenlik kulübesine isabet ettiği belirlendi.

        Asayiş Şubesi ekipleri, motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

        Hastanede tedavisi süren R.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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