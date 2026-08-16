Kütahya'da tabancayla vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı
Kütahya'da ağaçlık alanda tabancayla vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'da ağaçlık alanda tabancayla vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.
Maltepe Mahallesi Ressam Ahmet Yakupoğlu Sokak'taki ağaçlık alandan silah sesi gelmesi üzerine bölgeye giden vatandaşlar, yaralı halde yerde yatan bir kişiyle karşılaştı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından tabancayla vurulduğu belirlenen Furkan G. (29), sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olaydan sonra kaçan 4 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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