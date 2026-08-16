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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da tabancayla vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kütahya'da tabancayla vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kütahya'da ağaçlık alanda tabancayla vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 23:47 Güncelleme:
        Kütahya'da tabancayla vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kütahya'da ağaçlık alanda tabancayla vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Maltepe Mahallesi Ressam Ahmet Yakupoğlu Sokak'taki ağaçlık alandan silah sesi gelmesi üzerine bölgeye giden vatandaşlar, yaralı halde yerde yatan bir kişiyle karşılaştı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bacağından tabancayla vurulduğu belirlenen Furkan G. (29), sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olaydan sonra kaçan 4 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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