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        Kütahya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 18:15 Güncelleme:
        Kütahya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        K.A.C. idaresindeki 26 AAD 495 plakalı otomobil, Tavşanlı-Tunçbilek kara yolunun 7. kilometresindeki Ekmekçi Dede mevkisinde karşı yönden gelen R.Y. yönetimindeki 06 GD 9647 plakalı tırla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampole devrildi.

        Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü K.A.C. ile Y.T, D.A. ve A.T, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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