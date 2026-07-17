Kütahya'da tırın yerinden çıkan tekerleği otobüs durağına çarptı

Kütahya'da seyir halindeki bir tırın yerinden çıkan tekerliğinin çarptığı otobüs durağında hasar oluştu.



Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunun Dumlupınar Mahallesi mevkisindeki sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın tekerleği yerinden çıktı.



Daha sonra tekerlek, yol kenarında bulunan belediye otobüs durağına çarptı.



Çarpmanın etkisiyle otobüs durağında hasar meydana geldi.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri, tır sürücüsü hakkında işlem başlatırken, belediye ekipleri de hasar gören durakta inceleme yaptı.

