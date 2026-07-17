Kütahya'da tırın yerinden çıkan tekerleği otobüs durağına çarptı
Kütahya'da seyir halindeki bir tırın yerinden çıkan tekerliğinin çarptığı otobüs durağında hasar oluştu.
Kütahya'da seyir halindeki bir tırın yerinden çıkan tekerliğinin çarptığı otobüs durağında hasar oluştu.
Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunun Dumlupınar Mahallesi mevkisindeki sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın tekerleği yerinden çıktı.
Daha sonra tekerlek, yol kenarında bulunan belediye otobüs durağına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüs durağında hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, tır sürücüsü hakkında işlem başlatırken, belediye ekipleri de hasar gören durakta inceleme yaptı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.