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        Kütahya'da toprak yığınına çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı

        Kütahya'da minibüsün toprak yığınına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 09:25 Güncelleme:
        Kütahya'da toprak yığınına çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı

        Kütahya'da minibüsün toprak yığınına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        B.D, idaresindeki 52 FK 292 plakalı minibüs, Kütahya-Tavşanlı kara yolundaki yan yolda "taşıt giremez" uyarı levhasının bulunduğu alana toprak yığınına çarptı.


        Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki N.K. (12) ve A.D. (13) sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Minibüs sürücüsünün yapılan kontrolünde 47 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Ehliyetsiz de olduğu belirlenen minibüs sürücüsüne toplam 105 bin lira para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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