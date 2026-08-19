Kütahya'da traktörden kaynaklandığı iddia edilen yangında tarım arazisi zarar gördü

Yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen traktörü kullanan Hasan Can, gazetecilere, biçerdöverin ulaşamadığı bölgelerdeki ekinleri temizlediği sırada traktörün çalışmayı durdurduğunu belirterek, "Traktörü yeniden çalıştırmak için marşa bastığım sırada yangın çıktı." dedi.

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