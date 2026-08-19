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        Kütahya'da traktörden kaynaklandığı iddia edilen yangında tarım arazisi zarar gördü

        Kütahya'da traktörden kaynaklandığı öne sürülen yangın nedeniyle tarım arazisi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Kütahya'da traktörden kaynaklandığı iddia edilen yangında tarım arazisi zarar gördü

        Kütahya'da traktörden kaynaklandığı öne sürülen yangın nedeniyle tarım arazisi zarar gördü.

        Aydoğdu Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen traktörü kullanan Hasan Can, gazetecilere, biçerdöverin ulaşamadığı bölgelerdeki ekinleri temizlediği sırada traktörün çalışmayı durdurduğunu belirterek, "Traktörü yeniden çalıştırmak için marşa bastığım sırada yangın çıktı." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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