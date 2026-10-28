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        Kütahya'da trenin çarpması sonucu ölen gencin cenazesi defnedildi

        Kütahya'da hemzemin geçitten geçerken yolcu treninin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mevlüt Eren Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 19:58 Güncelleme:
        Kütahya'da trenin çarpması sonucu ölen gencin cenazesi defnedildi

        Kütahya'da hemzemin geçitten geçerken yolcu treninin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mevlüt Eren Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çeçen Sokak'taki hemzemin geçitten dün geçtiği sırada yolcu treninin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Arslan için Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Cenazeye Arslan'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        İl Müftüsü Hasan İzmirli'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Arslan'ın naaşı, iki yıl önce kanser nedeniyle vefat eden babasının da mezarının bulunduğu Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Motosikletini hemzemin geçidin karşı tarafındaki garaja bıraktıktan sonra evine gitmek için geçitten geçmeye çalıştığı sırada hareket halindeki yolcu treninin çarptığı Arslan'ın, geçen yıl liseden mezun olduğu ve memur olabilmek amacıyla hafta sonu Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girdiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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