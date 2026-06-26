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        Kütahya'da vatandaşlara aşure ikram edildi

        Kütahya'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Kütahya'da vatandaşlara aşure ikram edildi

        Kütahya’da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu.


        Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Ali Paşa Camisi bahçesinde düzenlenen programda vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammed Enes Çınar, gazetecilere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Muharrem ayında vakfiyelerdeki hayır şartı gereği 81 ilde birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve bereketin sembolü olan aşurenin dağıtımını yaptıklarını söyledi.

        Aşurenin birlik, beraberlik ve bereketin sembolü olduğunu anlatan Çınar, şunları kaydetti:

        "Ecdadımızın bize emanet ettiği hayır şartı gereği Kütahya’mızda Ali Paşa Camimizin avlusunda bugün Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunuyoruz. Böylelikle bize emanet edilen hayır şartlarını yerine getiriyoruz. İnşallah bu etkinliklerimize ülkemize, şehirlerimize hayırlı olur. İnşallah hanelerimize bereketler getirir."

        Çınar, bölge müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak'ta da yapılacak programlarda binlerce kişiye aşure ikram edeceklerini sözlerine ekledi.

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