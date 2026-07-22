Kütahya'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp devrildi

Kütahya'da, bariyerlere çarpıp devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.



İstanbul-Kuşadası seferi yaptığı öğrenilen M.E.G. yönetimindeki 50 DK 949 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu 36. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.



Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.



Kazada, ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaralandığı öğrenildi.



Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Afyonkarahisar istikametinin trafiğe kapalı olduğu öğrenildi.

