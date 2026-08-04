Tavşanlı'da TDV'nin "İki İnsan Bir Hayat Projesi" kapsamında genç çift evlendi

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV), aile kurumunu desteklemek ve yuva kurmaya hazırlanan gençlere maddi katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü "İki İnsan Bir Hayat" adlı projesi kapsamında, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir çiftin nikahı kıyıldı.



Proje kapsamında Türkiye genelinde yapılan başvurular arasından seçilen ve 500 bin liralık çeyiz desteği almaya hak kazanan Ali Demir ile Ratibe Nur Zenger çifti, Tavşanlı İlçe Müftülüğünde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.



Çiftin nikahını Tavşanlı İlçe Müftüsü Reşit Ceylan kıydı.



Nikah töreninin ardından genç çifte evlilik hayatına ilişkin tavsiyelerde bulunan Ceylan, aile kurumunun sevgi, saygı, sadakat ve hoşgörü temelleri üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirtti.



Ceylan, içinde bulunulan yılın "Aile Yılı" olduğuna dikkati çekerek, ailenin toplumun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı.



Tören sonunda Ceylan, evlilik cüzdanını çifte takdim etti. Çifte ayrıca Kur'an-ı Kerim ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan hediye seti verildi.

