Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Yeşilay Yamaç Paraşütü Mesafe Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapıldı

        Yeşilay Yamaç Paraşütü Mesafe Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapıldı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, 1760 rakımlı Hürkuş Orman Parkı'ndaki Aksu Take Off'ta (Uçuş Alanı) Yeşilay Yamaç Paraşütü Mesafe Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 23:05 Güncelleme:
        Yeşilay Yamaç Paraşütü Mesafe Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapıldı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, 1760 rakımlı Hürkuş Orman Parkı'ndaki Aksu Take Off'ta (Uçuş Alanı) Yeşilay Yamaç Paraşütü Mesafe Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

        Simav Kaymakamlığı, Simav Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Simav Eynal Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Yeşilay işbirliğiyle düzenlenen yarışmaya, çeşitli illerden yaklaşık 50 sporcu katıldı.

        Hürkuş Orman Parkı'ndaki Aksu Take Off'ta 5 klasmanda gerçekleştirilen yarışmalarda, verilen görevleri başarıyla yerine getiren yamaç paraşütü pilotları dereceye girdi.

        Genel klasmanda Serdar Saçtı, kadınlar klasmanında Emine İnan, genç klasmanında Utku Berk Ersoy ve sport klasmanında Berkhan Bayraktar birinci oldu.

        Kulüpler klasmanında ise Tokat Belediye Spor Kulübü birinciliği, Özgür Kanatlar Spor Kulübü ikinciliği, Çameli Belediye Spor Kulübü de üçüncülüğü elde etti.

        Dereceye giren sporcuların ödül törenine Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Emre Şahin, Simav Eynal Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Celal Akbulut ve sporcular katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        ABD'nin hedef aldığı stratejik nokta: Sirik
        ABD'nin hedef aldığı stratejik nokta: Sirik
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Ünlü futbolcu evlendi
        Ünlü futbolcu evlendi
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kütahya'da otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
        Kütahya'da otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
        Kütahya'da orman yangını
        Kütahya'da orman yangını
        Kütahya Valisi Işın: "Yangının çıkış nedeni araştırılıyor, 70 dekarlık alan...
        Kütahya Valisi Işın: "Yangının çıkış nedeni araştırılıyor, 70 dekarlık alan...
        Kütahya'da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istis...
        Kütahya'da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istis...
        Tavşanlı'nın Derbent köyünde yangın
        Tavşanlı'nın Derbent köyünde yangın
        Kütahya'daki orman yangını 4 saatte kontrol altına alındı
        Kütahya'daki orman yangını 4 saatte kontrol altına alındı