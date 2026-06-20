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        Doğanşehir Kaymakamı Sungur, şehit ailelerini ziyaret etti

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesi kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Doğanşehir Kaymakamı Sungur, şehit ailelerini ziyaret etti

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesi kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Sungur, Babalar Günü dolayısıyla Şehit Uzman Çavuş Kemal Aktay'ın babası Yaşar Aktay ile Şehit Polis Memuru Vahap Alagöz’ün babası Ömer Alagöz'e ziyarette bulundu.


        Şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu belirten Sungur, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmak için onların her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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