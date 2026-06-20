Doğanşehir Kaymakamı Sungur, şehit ailelerini ziyaret etti
Malatya'nın Doğanşehir ilçesi kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, şehit ailelerini ziyaret etti.
Giriş: 20.06.2026 - 09:29 Güncelleme:
Malatya'nın Doğanşehir ilçesi kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, şehit ailelerini ziyaret etti.
Sungur, Babalar Günü dolayısıyla Şehit Uzman Çavuş Kemal Aktay'ın babası Yaşar Aktay ile Şehit Polis Memuru Vahap Alagöz’ün babası Ömer Alagöz'e ziyarette bulundu.
Şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu belirten Sungur, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmak için onların her zaman yanında olduklarını dile getirdi.
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