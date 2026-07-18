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        GÜNCELLEME - Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 06:44 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.20'de, merkez üssü Battalgazi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin yerin 15,59 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz bir tespit ve ihbar alınmadığını bildirdi.

        Yavuz, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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