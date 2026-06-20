GÜNCELLEME - Malatya'da aile içi silahlı kavgada ölen anne ve kızının cenazeleri toprağa verildi
Malatya'da aile içi silahlı kavgada hayatını kaybeden anne ve kızı toprağa verildi.
Malatya'da aile içi silahlı kavgada hayatını kaybeden anne ve kızı toprağa verildi.
Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde dün baba Nevzat Timurkaan'ın silahla vurduğu eşi Feray (56) ile kızı Beyza Timurkaan (21) tedavi gördükleri Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'na getirilen anne ve kızın cenazeleri, burada kılınan namazın ardından defnedildi.
Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde dün, baba Nevzat Timurkaan, henüz bilinmeyen nedenle eşi Feray, çocukları Beyza ile Berra Timurkaan'ı silahla, kendisini bıçakla yaralamıştı.
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