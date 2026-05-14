Kale'de Anneler Günü etkinliği düzenlendi
Malatya'nın Kale ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Giriş: 14.05.2026 - 14:20
Altın Çilek Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikte öğrenciler gösteri sundu.
Anneler Günü panosuna öğrencilerin anneleri için yaptığı resimler asıldı.
Protokol üyeleri, öğrenci annelerine çiçek takdim etti.
Etkinliğe, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri Fatih Köroğlu ve Satım Kaya, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
