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        Kale'de yaz Kur'an kursları kapanış programı gerçekleştirildi

        Malatya'nın Kale ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Kale'de yaz Kur'an kursları kapanış programı gerçekleştirildi

        Malatya'nın Kale ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi.

        İlçe Müftülüğü tarafından Kale Merkez Camii konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti, hadis okumaları, şiir ve dualarıyla devam eden programda, öğrencilere ödülleri verildi.

        Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı ile Müftü İbrahim Okumuş öğrencilere başarı diledi.

        Program, ikramların dağıtılmasıyla sona erdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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