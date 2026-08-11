Kale'de yaz Kur'an kursları kapanış programı gerçekleştirildi

Kur'an-ı Kerim tilaveti, hadis okumaları, şiir ve dualarıyla devam eden programda, öğrencilere ödülleri verildi.

İlçe Müftülüğü tarafından Kale Merkez Camii konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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