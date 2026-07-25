Malatya'da 1. Turna Balığı Yakalama Yarışması düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde Karakaya Baraj Gölü'nde düzenlenen 1. Turna Balığı Yakalama Yarışması, 90 sporcunun katılımıyla başladı.



Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, Büyükşehir Belediyesi işbirliği ve Malatya Sportif Olta Balıkçıları Derneğinin katkılarıyla düzenlenen etkinliğin, depremin ardından hem normalleşme sürecine hem de ilçenin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.



Olta balıkçılığı alanında ilçede ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirten Özbay, deprem sonrası vatandaşları sosyal ve sportif etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.



Malatya Sportif Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Hakan Alptekin de yarışmanın "yakala-bırak" esasına göre düzenlendiğini, sürdürülebilir balıkçılığı teşvik ettiklerini belirtti.



Yarışmacıların yakaladıkları turna balıklarını fotoğraf ve görüntülerini aldıktan sonra yeniden suya bıraktıklarını anlatan Alptekin, etkinliğe birçok kentten ve İsviçre'den katılım sağlandığını kaydetti.



Kıyı ve bot kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmanın su sporları ve kamp turizmine de katkı sunduğunu ifade eden Alptekin, organizasyonu geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.



Elazığ'dan ailesiyle yarışmaya katılan Muzaffer Sarıkaya, internetten gördükleri etkinlik için ilçeye geldiklerini, ailece kamp yapmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.



Tekne kategorisinde yarışan Hacer Aşık ise 10 yaşından beri olta balıkçılığı yaptığını, yarışmanın her yıl düzenlenmesini istediğini ifade etti.



Şanlıurfa'dan katılan Mehmet Demir de bu tür organizasyonların gençleri doğayla buluşturduğunu ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığını, bölgedeki endemik türlerin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.



İsviçre'den balıkçıların da katıldığı yarışma yarın sona erecek.







