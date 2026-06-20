Malatya'da aile içi silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Malatya'da aile içi silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Giriş: 20.06.2026 - 17:30 Güncelleme:
Malatya'da aile içi silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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