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        Malatya'da aile içi silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Malatya'da aile içi silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 17:30 Güncelleme:
        Malatya'da aile içi silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Malatya'da aile içi silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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