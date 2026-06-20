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        Malatya'da aile içi silahlı kavgada yaralanan anne ve kızı hayatını kaybetti

        Malatya'da aile içi silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden anne ve kızı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 17:30 Güncelleme:
        Malatya'da aile içi silahlı kavgada yaralanan anne ve kızı hayatını kaybetti

        Malatya'da aile içi silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden anne ve kızı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde, dün baba Nevzat Timurkaan tarafından silahla vurulan eşi Feray (56) ve çocuğu Beyza (21), tedavi gördükleri Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Aynı olayda yaralanan Nevzat ve kızı Berra'nın tedavileri ise sürüyor.

        - Olay

        Dün Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde baba Nevzat Timurkaan, henüz bilinmeyen nedenle eşi Feray ve çocukları Beyza ile Berra'yı silahla yaraladıktan sonra bıçakla kendini yaralamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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