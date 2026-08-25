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        Malatya'da altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde altyapı çalışması sırasında patlayan doğal gaz borusu onarılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 18:31 Güncelleme:
        Malatya'da altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde altyapı çalışması sırasında patlayan doğal gaz borusu onarılıyor.

        Akpınar Mahallesi'nde altyapı çalışmasında doğal gaz borusu patladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri borunun patladığı alana güvenlik şeridi çekerek, vatandaşları uzaklaştırdı.

        Doğal gaz ekiplerinin gazı kesmesinin ardından onarım çalışmalarına başlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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