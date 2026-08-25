Malatya'da altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde altyapı çalışması sırasında patlayan doğal gaz borusu onarılıyor.
Giriş: 25.08.2026 - 18:31 Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde altyapı çalışması sırasında patlayan doğal gaz borusu onarılıyor.
Akpınar Mahallesi'nde altyapı çalışmasında doğal gaz borusu patladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri borunun patladığı alana güvenlik şeridi çekerek, vatandaşları uzaklaştırdı.
Doğal gaz ekiplerinin gazı kesmesinin ardından onarım çalışmalarına başlandı.
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