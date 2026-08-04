Malatya'da Çarmuzu-Kiltepe Spor Kompleksi inşasında sona gelindi

Malatya'da yarı olimpik yüzme havuzu, açık basketbol ve voleybol sahaları ile yeşil alanı bulunan Çarmuzu-Kiltepe Spor Kompleksi inşasında sona gelindi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çarmuzu ve Kiltepe Mahalleleri ile çevresinde yaşayan vatandaşların sportif ihtiyaçlarını karşılayacak Çarmuzu-Kiltepe Spor Kompleksi’nde çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.



4 bin 600 metrekarelik alan üzerine inşa edilen spor kompleksinde yarı olimpik yüzme havuzu, açık basketbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanı, fitness alanı, otopark ve yeşil alanlar bulunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, gerçekleştirilen yatırımlarla çocukların güvenli ve modern alanlarda spor yapmalarını hedeflediklerini belirtti.



Çocukların geleceğin teminatı olduğunu aktaran Er, "Çocuklarımızın sporla vakit geçirmeleri, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutacak. Sporun birleştirici ve kardeşlik duygusunu güçlendiren yönüyle bir araya gelmelerine vesile olacak. Biz gençlerimize yapılan her yatırımı, Malatya’nın geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Şehrimizin dört bir yanında spor tesislerimizi artırıyoruz. Çarmuzu-Kiltepe Spor Kompleksi de bu anlayışımızın bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

