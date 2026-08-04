Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da Çarmuzu-Kiltepe Spor Kompleksi inşasında sona gelindi

        Malatya'da Çarmuzu-Kiltepe Spor Kompleksi inşasında sona gelindi

        Malatya'da yarı olimpik yüzme havuzu, açık basketbol ve voleybol sahaları ile yeşil alanı bulunan Çarmuzu-Kiltepe Spor Kompleksi inşasında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Malatya'da Çarmuzu-Kiltepe Spor Kompleksi inşasında sona gelindi

        Malatya'da yarı olimpik yüzme havuzu, açık basketbol ve voleybol sahaları ile yeşil alanı bulunan Çarmuzu-Kiltepe Spor Kompleksi inşasında sona gelindi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çarmuzu ve Kiltepe Mahalleleri ile çevresinde yaşayan vatandaşların sportif ihtiyaçlarını karşılayacak Çarmuzu-Kiltepe Spor Kompleksi’nde çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.

        4 bin 600 metrekarelik alan üzerine inşa edilen spor kompleksinde yarı olimpik yüzme havuzu, açık basketbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanı, fitness alanı, otopark ve yeşil alanlar bulunuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, gerçekleştirilen yatırımlarla çocukların güvenli ve modern alanlarda spor yapmalarını hedeflediklerini belirtti.

        Çocukların geleceğin teminatı olduğunu aktaran Er, "Çocuklarımızın sporla vakit geçirmeleri, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutacak. Sporun birleştirici ve kardeşlik duygusunu güçlendiren yönüyle bir araya gelmelerine vesile olacak. Biz gençlerimize yapılan her yatırımı, Malatya’nın geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Şehrimizin dört bir yanında spor tesislerimizi artırıyoruz. Çarmuzu-Kiltepe Spor Kompleksi de bu anlayışımızın bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        Barış buluşması kana bulandı!
        Barış buluşması kana bulandı!
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        Aynı salonda art arda
        Aynı salonda art arda
        Gol çizgisi teknolojisi ve çipli top geliyor!
        Gol çizgisi teknolojisi ve çipli top geliyor!
        Sağlıkta yeni dönem! Uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı
        Sağlıkta yeni dönem! Uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        "Annemle Sivas'ta"
        "Annemle Sivas'ta"
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Galatasaray'da 10 numara harekâtı!
        Galatasaray'da 10 numara harekâtı!
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        82 yaşında bisiklet turunu tamamladı: 1 gün sonra öldü
        82 yaşında bisiklet turunu tamamladı: 1 gün sonra öldü
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Neşe Erberk'in gurur günü

        Benzer Haberler

        Hekimhan Belediye Başkanı Yıldırım ve 4 meclis üyesi Yeni Parti'ye katıldı
        Hekimhan Belediye Başkanı Yıldırım ve 4 meclis üyesi Yeni Parti'ye katıldı
        Deriye duyduğu ilgiyi atölyede üretime dönüştürdü
        Deriye duyduğu ilgiyi atölyede üretime dönüştürdü
        Darende Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi Başkan Bo...
        Darende Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi Başkan Bo...
        Malatya'da hastane çevresinde dilencilere zabıta operasyonu: 3 kişi yakalan...
        Malatya'da hastane çevresinde dilencilere zabıta operasyonu: 3 kişi yakalan...
        MTSO Başkan Adayı Boyraz'dan Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı'na ziya...
        MTSO Başkan Adayı Boyraz'dan Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı'na ziya...
        Sadıkoğlu, mücbir sebep mücadelesinde deprem bölgesinin ortak sesi oldu
        Sadıkoğlu, mücbir sebep mücadelesinde deprem bölgesinin ortak sesi oldu