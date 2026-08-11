Malatya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü 1 helikopter, Malatya Orman İşletme Müdürlüğü 4 arazöz, 28 personel, 4 ilk müdahale aracı, Büyükşehir Belediyesi ise 3 araç, 3 arazöz ve 35 tonluk su tankeriyle yangına müdahale etti.

Aktarla Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

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