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        Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 20:17 Güncelleme:
        Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mustafa Akbaş yönetimindeki 44 AFG 577 plakalı otomobil, Doğanşehir ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Mustafa Akbaş'ın (43) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Akbaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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