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        Malatya'da dilencilik yapanlara idari işlem uygulandı

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca dilencilere yönelik denetimlerde 1751 idari işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Malatya'da dilencilik yapanlara idari işlem uygulandı

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca dilencilere yönelik denetimlerde 1751 idari işlem uygulandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, cami önleri, kavşaklar, trafik ışıkları ve yoğun yaya alanlarında vatandaşların iyi niyetini istismar eden kişilere yönelik bu yılın ilk 7 ayında 16 bin 500 denetim gerçekleştirildi, 1751 idari işlem uygulandı.

        Reşit olmayan çocuklar, gerekli koruma ve tedbirlerin alınması amacıyla Malatya Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirildi.

        Öte yandan Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Huzur Mobil Ekibi aracılığıyla emniyet birimleriyle koordineli çalışmalar yürütülerek, ihtiyaç sahibi aileler Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğüne yönlendirilerek iş edindirme, sosyal destek ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yararlandırıldı.

        Yapılan denetimlerde elde edilen veriler, dilenciliğin bazı kişiler tarafından sürekli gelir elde etme yöntemi olarak sürdürüldüğü tespit edildi. Son 6 aylık kayıtlar incelendiğinde aynı kişilerin çok kez dilencilik yaparken yakalandığı tespit edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mehmet Hanifi Acar, dilenciliğin toplumsal dayanışma duygusunu istismar eden önemli bir sorun olduğunu belirtti.


        Acar, dilencilik faaliyetiyle karşılaşanların ekiplere bilgi vermesini isteyerek, "Her ihbar, bir çocuğun istismardan kurtarılmasına, bir ailenin sosyal destek sistemine kazandırılmasına ve kamu düzeninin korunmasına katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

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