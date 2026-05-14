Malatya'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerle bağlantılı 2 iş yeri ve 3 ikamette Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan aramada, 10 cep telefonu, 2 kamera kayıt cihazı, 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
İl genelinde faaliyet gösteren 8 masaj salonu mühürlenerek faaliyetten menedildi.
Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
