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        Malatya'da gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi

        Malatya'da gümrük kaçağı 7 bin 330 paket sigara ile 105 paket pipo tütünü ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Malatya'da gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi

        Malatya'da gümrük kaçağı 7 bin 330 paket sigara ile 105 paket pipo tütünü ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde kaçakçılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik yürütülen risk analizi ve saha çalışmaları kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada 7 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ile 105 paket gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi, bir şüpheli ise yakalandı.


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