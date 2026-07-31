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        Malatya'da kumar oynatılan 2 iş yeri mühürlendi

        Malatya'da kumar oynanmasına ve oynatılmasına imkan sağladığı tespit edilen 2 iş yeri mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Malatya'da kumar oynatılan 2 iş yeri mühürlendi

        Malatya'da kumar oynanmasına ve oynatılmasına imkan sağladığı tespit edilen 2 iş yeri mühürlendi.

        Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü denetimler kapsamında, Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerlerini denetledi.

        Denetimlerde, iş yerlerinde kumar oynanmasına ve oynatılmasına imkan sağlandığı belirlendi.

        İlgili mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 iş yeri, ekiplerce mühürlenerek faaliyetten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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