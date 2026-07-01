Malatya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. F.Ç'nin kullandığı 44 Y 2018 plakalı otomobil, Tecde Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Güler Yavuz'a (50) çarptı. Ağır yaralanan Yavuz, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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