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        Malatya'da otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 09:00 Güncelleme:
        Malatya'da otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EPJ 972 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolunun 80. kilometresinde, Mehmet B. yönetimindeki 44 NT 927 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Mehmet B. ile Tülay B, ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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