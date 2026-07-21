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        Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.


        Merkez Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesinde aralarında husumet bulunan M.K. ile Ş.E, Y.M. ve H.M. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Olayda yaralanan M.K sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis olaya ilişkin Ş.E, Y.M. ve H.M'yi gözaltına aldı.

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