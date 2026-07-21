Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Merkez Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesinde aralarında husumet bulunan M.K. ile Ş.E, Y.M. ve H.M. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan M.K sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olaya ilişkin Ş.E, Y.M. ve H.M'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.