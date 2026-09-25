Malatya'da Spor Zirvesi düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Spor Zirvesi gerçekleştirildi.

Zirvenin moderatörlüğünü TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Merkez Spor Salonunda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, depremlerden etkilenen kentte geleceğin şehrini inşa ettiklerini anlattı.

Şehirde sporun gelişmesi için tesislere gerekli yatırımların yapıldığını kaydeden Er, "Kentte 4 milyar liralık spor yatırımı devam ediyor. Şu an 2,5 milyar liralık spor yatırımı bitmek üzere. Yapacağımız protokollerle Malatya'ya 1,5 milyar liralık daha yatırımın protokolleri hazır. Gençlerimizin her alanda spordan faydalanacağı tesisleri kuruyoruz. Yaklaşık 43 spor tesisinin inşaatı devam ediyor. Bunlardan 6'sı, yarı olimpik havuzlu, büyük voleybol ve basketbol maçlarının yapılacağı spor kompleksleri." diye konuştu.

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Temel amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan korumak olduğuna işaret eden Er, "Bu yapılan tesisler neticesinde gelecek bir 10 yıl sonra sporun her dalında iddialı bir Malatya olsun istiyorum. Malatya futbolu Süper Lig'de oynamalı, en kısa sürede birkaç yıl içerisinde Süper Lig'e girmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamdi Mandıralı ise eskiden Malatyaspor'un efsane oyuncuları olduğunu ve çok güzel maçlar yaptıklarını ifade ederek, "Bu şehir Süper Lig'e layık bir şehir, çünkü biz oynadık, gördük ve yaşadık. Bu kadar güzel imkanlarla donatılmış bir Malatya şehrinin spor komplekslerini bugün gördük. Muhteşem bir şey." dedi.

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Ahmet Dursun ise Malatya'nın futbol şehri olduğunu, kentte sporun gelişmesi için önemli yatırımlar yapıldığını belirtti.

Tanju Çolak da Malatyalı milli boksör Hatice Akbaş'ın Avrupa şampiyonasında altın madalya kazandığını bu nedenle kendisini kutladığını söyledi.

Çolak, "Belediye başkanımızla bugün konuştum, Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisini de Malatya'da beraber kurmayı planlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Er, TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'a, eski futbolcular Tanju Çolak'a, Hamdi Mandıralı'ya ve Ahmet Dursun'a Yeşilyurt Belediyespor forması ve kayısı hediye etti.