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        Malatya'da tırıyla bir kişiye çarpan sürücü "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltına alındı

        Malatya'da yol kenarında tırına bakım yapan kişiye tırıyla çarpan şüpheli "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Malatya'da tırıyla bir kişiye çarpan sürücü "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltına alındı

        Malatya'da yol kenarında tırına bakım yapan kişiye tırıyla çarpan şüpheli "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde tırıyla ilerleyen İ.K., yol kenarında park halindeki tırına bakım yapan R.K.'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı R.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Şüpheli İ.K. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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