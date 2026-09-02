Malatya'da tırıyla bir kişiye çarpan sürücü "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltına alındı
Malatya'da yol kenarında tırına bakım yapan kişiye tırıyla çarpan şüpheli "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Malatya'da yol kenarında tırına bakım yapan kişiye tırıyla çarpan şüpheli "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde tırıyla ilerleyen İ.K., yol kenarında park halindeki tırına bakım yapan R.K.'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı R.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli İ.K. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alındı.
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