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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 11:31 Güncelleme:
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Haziran'da kente uyuşturucu madde getirenlere yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Malatya'da 5 Haziran'da kente uyuşturucu getirmeye çalışanlara yönelik operasyonda, bir takside yapılan aramada 28 bin 630 sentetik ecza hapı ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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