Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya'da dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 48 bin 189 sentetik ecza hapı ele geçirilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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