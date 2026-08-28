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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan fiziki takip sonucu bir eve operasyon düzenlendi.

        İkamette yapılan aramada 900 gram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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