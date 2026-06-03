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        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Malatya'da "Oktay Kaynarca Kan Alma Birimi"nin açılışında konuştu:

        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Malatya'da "Oktay Kaynarca Kan Alma Birimi"nin açılışında konuştu:

        Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "TÜRKÖK Projesi, 2014'ten bu yana son derece başarılı şekilde, her lösemi hastasının bankadan direkt bağışçısını bulabilecek şekilde ilerliyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Malatya'da "Oktay Kaynarca Kan Alma Birimi"nin açılışında konuştu:

        Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "TÜRKÖK Projesi, 2014'ten bu yana son derece başarılı şekilde, her lösemi hastasının bankadan direkt bağışçısını bulabilecek şekilde ilerliyor." dedi.

        Sanatçı Oktay Kaynarca ile MalatyaPark AVM önündeki "Oktay Kaynarca Kan Alma Birimi"nin açılışına katılan Yılmaz, buradaki konuşmasında, Türk Kızılayın farklı alanlarda bir iyilik köprüsü görevi yürüttüğünü söyledi.

        Önemli bir görevi üstlendiklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Hayat demek kan demek, can demek. Son derece önemli, kritik bir görev. Ülkemizin ulusal kan temini başlayalı 20 yıl oldu. Öncesinde hastanelerde yürüyordu. Burada elbette teşekkür edilmesi gereken çok insan var, bunların başında bağışçılarımız geliyor. 20 yıldır bu sistemi kuran Kızılaycılarımız önemli. Kan elçilerimiz mesajlarımızı iletebilmemiz için son derece önemli. Bir kan elçimizle 2 ay önce 'Kahramanım Sensin' videosuyla yeni bir kan kampanyası başlatmamıza vesile olan Oktay Kaynarca ile beraber, onun ismini de burada kan bağış merkezlerimizden birinde yaşatacak şekilde bir araya gelmek ve tekrar mesaj vermek üzere geldik."

        Türk Kızılayın Ulusal Kan Temini Projesi'nin üzerine ekledikleri TÜRKÖK Projesi'nin, kök hücre bağışçısı bulmada önemli olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Bir kök hücre yapılacağı zaman o kök hücre verisini bulmak, yaşamak ile yaşamamak arasında farkı belirliyor. TÜRKÖK Projesi, 2014'ten bu yana son derece başarılı şekilde, her lösemi hastasının bankadan direkt bağışçısını bulabilecek şekilde ilerliyor. Şu an da 'Kan torbalarını kendimiz üretelim.' dedik. Silivri'de kan torbası fabrikasının inşaatı bitmiş durumda. Gelecek hafta 11 Haziran'da Plazma Fraksinasyon Fabrikası'nın temelini atacağız. Biz artık kanı aldıktan sonra sıvı kısmının içerisindeki proteinleri de saflaştırmaya başlayacağız. Plazma olarak adlandırdığımız sıvı kısmın içindeki bu proteinler son derece pahalı, ulaşımında son derece kritik davranılan ilaçlar. Bu ilaçları Türk insanının plazmasından ürettiğimiz zaman kanser hastaları için, immün yetmezleri için, Türklerin plazmasından genetik profili birbirine daha yakın insanların olduğu için tıbbi olarak da faydalı ilaçlar haline gelecek."

        Sanatçı Oktay Kaynarca da böyle bir birime adının verilmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.


        Türk Kızılaya teşekkür eden Kaynarca, şunları kaydetti:

        "Baba topraklarımın üzerinde bu konuşmayı yapabileceğimi hiç hayal etmemiştim. Böyle bir şeyi de hayal etmemiştim, benim için onur verici. Türk Kızılayı bu kadar kapsamlı bilmiyormuşuz. Çok önemli işler yapıyorlarmış ki ve ufukları büyükmüş ki bizim Türk Kızılayımızın olması beni çok gururlandırdı. 'Kızılay demek ben demek.' demeliyiz bütün ülke olarak. Allah korusun, herhangi bir şey olduğunda başvurabileceğimiz, karşılıksız yardım alabileceğimiz yerlerin başında geliyor. Küçüklüğümüzden beri Türk Kızılay hep oldu."

        Konuşmaların ardından birimin açılış kurdelesi kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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