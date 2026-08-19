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        AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'da temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 17:15 Güncelleme:
        AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'da temaslarda bulundu.

        Kasapoğlu, kentteki programı kapsamında annesini kaybeden Vali Vahdettin Özkan'a taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

        Daha sonra 19 Mayıs Stadı'nda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, çocuklarla bir araya geldi.

        Kasapoğlu, Kırkağaç ilçesinde ise yüzme havuzunda incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

        Gölmarmara'da da partililerle buluşan Kasapoğlu, Salihli'de ise Şehit Yüzbaşı Ramiz Turan Spor Kompleksi'ni inceledi.

        Ziyaretlerinde Kasapoğlu'na AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut da eşlik etti.

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