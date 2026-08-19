AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

Ziyaretlerinde Kasapoğlu'na AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut da eşlik etti.

Gölmarmara'da da partililerle buluşan Kasapoğlu, Salihli'de ise Şehit Yüzbaşı Ramiz Turan Spor Kompleksi'ni inceledi.

Kasapoğlu, Kırkağaç ilçesinde ise yüzme havuzunda incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra 19 Mayıs Stadı'nda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, çocuklarla bir araya geldi.

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