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        Alaşehir Kaymakamı Öter'den şehit ailesine ziyaret

        Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 08:53 Güncelleme:
        Alaşehir Kaymakamı Öter'den şehit ailesine ziyaret

        Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, şehit ailesini ziyaret etti.


        İlçedeki görevine dün başlayan Öter'in ilk ziyaret programı, şehit ailelerine yönelik oldu.


        Şehit Piyade Astsubay Çavuş Osman Ersoy'un babası Ahmet Ersoy'u evinde ziyaret eden Öter, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu belirtti.


        Öter, şehitlerin emanetlerine her zaman sahip çıkılacağını kaydederek, "Her türlü sorununuzun çözümü için yanınızdayız. Kapımız sizlere her zaman açıktır." dedi.


        Şehit yakınları da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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