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        Alaşehir'de kazada yaralanan sürücü hastanede öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tıra çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Alaşehir'de kazada yaralanan sürücü hastanede öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tıra çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, dün Mustafa Pak (22) yönetimindeki 07 BJJ 179 plakalı motosiklet Barış Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen M.Ç. (43) idaresindeki 45 KA 9425 plakalı tıra arkadan çarptı.


        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Ağır yaralanan Mustafa Pak, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Pak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.


        Tır sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı.

        Pak'ın Killik Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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