Alaşehir'de kazada yaralanan sürücü hastanede öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tıra çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, dün Mustafa Pak (22) yönetimindeki 07 BJJ 179 plakalı motosiklet Barış Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen M.Ç. (43) idaresindeki 45 KA 9425 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mustafa Pak, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Pak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı. Pak'ın Killik Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş olduğu öğrenildi.

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