Alaşehir'de şehitler için hayır yemeği

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesi işbirliğinde şehitlerin anısına yemek programı düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanındaki programda Kur'an-ı Kerim okundu, Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Direk tarafından dua edildi. Ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.



Programda Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezerek, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.



Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Nuri Keser, 10 Temmuz'un kardeşinin şehit kardeşinin ölüm yıl dönümü olduğunu dile getirerek, programın düzenlenmesinde desteklerinden ötürü yetkililere teşekkür etti.



Programa Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Nuri Keser, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

