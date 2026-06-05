Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Besim Dutlulu ve Cemil Tugay, Gediz Nehri'ndeki kirliliği değerlendirdi

        Besim Dutlulu ve Cemil Tugay, Gediz Nehri'ndeki kirliliği değerlendirdi

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gediz Nehri'ndeki kirliliğin boyutlarını ortaya koymak amacıyla yürütülen ortak çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Besim Dutlulu ve Cemil Tugay, Gediz Nehri'ndeki kirliliği değerlendirdi

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gediz Nehri'ndeki kirliliğin boyutlarını ortaya koymak amacıyla yürütülen ortak çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

        Besim Dutlulu, Yunusemre ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Gediz Nehri'nde ortak bir izleme çalışması yürüttüklerini söyledi.

        Manisa'nın Kula ilçesinden İzmir Körfezi'ne kadar 59 stratejik noktadan her ay düzenli olarak su numuneleri alındığını belirten Dutlulu, numunelerin uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda analiz edildiğini ifade etti.

        Elde edilen verilerin Gediz Nehri'ndeki kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koyduğunu kaydeden Dutlulu, "Yürüttüğümüz bu ortak çalışmanın sonuçları gizli kirliliğin ne kadar korkunç boyutlara ulaştığını bilimsel olarak kanıtlıyor. Karşımızdaki kirlilik artık bir tahmin, bir iddia değil, laboratuvar raporlarıyla önümüze konulan acı bir gerçek." dedi.

        Dutlulu, Gediz Havzası'nda yaşanan kirliliğin yalnızca belirli bölgeleri değil tüm havzayı etkilediğini belirterek, tarımsal ve endüstriyel kirliliğin önlenmesine yönelik her türlü iŞbirliğine açık olduklarını söyledi.

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ise Gediz Nehri'nin yalnızca Manisa ve İzmir'i değil, tüm havzayı etkileyen kritik bir ekosistem unsuru olduğunu ifade etti.

        Gediz'in İzmir Körfezi'ne döküldüğünü ve körfezdeki kirlilikte önemli rol oynadığını belirten Tugay, "Görünüyor ki hem endüstriyel kaynaklı hem de insan ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan ciddi bir kirlilik söz konusu. Ancak bu sorunların tamamı belediyelerin sorumluluk alanında değil. Bazıları doğrudan bakanlıkların görev alanında bulunuyor." dedi.



        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        20 yıl sonra katilleri bulunmuştu! Failler yine en yakını!
        20 yıl sonra katilleri bulunmuştu! Failler yine en yakını!
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İnşaatçı kıyafetiyle kanlı pusu! "Engin çıkmadı..." "Boş dönme birini vur!"
        İnşaatçı kıyafetiyle kanlı pusu! "Engin çıkmadı..." "Boş dönme birini vur!"
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        Petrolde belirsizlik sürüyor
        Petrolde belirsizlik sürüyor
        Oğlunu öldürüp başında beklemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Oğlunu öldürüp başında beklemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan yine Küba mesajı
        Trump'tan yine Küba mesajı
        Zehra, üniversite öğrencisiydi... Öğrenci yurdunda yürek yakan son!
        Zehra, üniversite öğrencisiydi... Öğrenci yurdunda yürek yakan son!
        Nazi Almanyasını kandıran tarihi aldatmaca
        Nazi Almanyasını kandıran tarihi aldatmaca
        27 ilde bahis operasyonu! 104 gözaltı kararı!
        27 ilde bahis operasyonu! 104 gözaltı kararı!
        Silahlı kavga: Evli çift hayatını kaybetti
        Silahlı kavga: Evli çift hayatını kaybetti
        Şehrin hafızası: Tarihi sur kapıları
        Şehrin hafızası: Tarihi sur kapıları
        "Üç aylık bir ilaç tedavisi alacağım"
        "Üç aylık bir ilaç tedavisi alacağım"
        6 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        6 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        Kavgayı ayırmak istedi... Oğlu tetiğe bastı!
        Kavgayı ayırmak istedi... Oğlu tetiğe bastı!
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!

        Benzer Haberler

        Çevre mücadelesinin yol haritası Manisa'da çizildi
        Çevre mücadelesinin yol haritası Manisa'da çizildi
        Manisa'da tarım denetimleri hız kesmiyor
        Manisa'da tarım denetimleri hız kesmiyor
        Manisa'da pompalı tüfekli saldırı 1'i ağır 2 yaralı; şüphelilerden1'i tutuk...
        Manisa'da pompalı tüfekli saldırı 1'i ağır 2 yaralı; şüphelilerden1'i tutuk...
        Manisa'da hayatını kaybeden kadının organları 4 hastaya umut oldu
        Manisa'da hayatını kaybeden kadının organları 4 hastaya umut oldu
        Attan düşen kadının organları 4 hastaya umut oldu
        Attan düşen kadının organları 4 hastaya umut oldu
        Manisa'da attan düşen kadından acı haber Manisa'da görünmez kaza: Attan düş...
        Manisa'da attan düşen kadından acı haber Manisa'da görünmez kaza: Attan düş...