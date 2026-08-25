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        CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun görevinden ayrıldı

        CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun'un sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 19:26 Güncelleme:
        CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun görevinden ayrıldı

        CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun'un sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığı bildirildi.

        CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uzun'un görevinden ayrılma kararının sağlık gerekçesiyle alındığı belirtildi.

        Açıklamada, kararın herhangi bir siyasi kırgınlık, parti içi anlaşmazlık veya farklı bir siyasi gelişmeyle bağlantılı olmadığı vurgulandı.

        Uzun'un bundan sonraki süreçte de CHP'ye katkı sunmaya devam edeceği ifade edilen açıklamada, yeni CHP Manisa İl Başkanının Genel Merkez tarafından kısa süre içerisinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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